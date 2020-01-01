الحاجة فتحية 96 عاما.. أيقونة الأمل في مواجهة كورونا

أثار خروج السيدة فتحية -96 عاما- أكبر معمرة أصيبت بكورونا في مصر، حالة من الفرحة بين رواد السوشيال ميديا، وسيطرت حالة من الأمل والتفاؤل على محافظة الشرقية وسط انتشار كورونا منذ 4 أشهر بها، فودعت مستشفى السعديين المركزى.يقول أحمد محمد، ابن الحاجة فتحية، إن والدته عانت من ارتفاع شديد في درجة الحرارة وكحة ظهرت على والدته خلال شهر رمضان الماضى، "قمنا بإحضار الطبيب إلى المنزل للكشف عليها لعدم قدرتها على الحركة، وتم تشخيص الحالة مبدئيا على كونها نزلة شعبية حادة؛ وبعد وصف الطبيب للدواء والالتزام به دون استجابة؛ تم إحضار الطبيب للمرة الثانية وهنا أوصى بضرورة عمل أشعة مقطعية على الصدر لاشتباه الحالة بكورونا، وبالفعل كانت بداية القصة مع اكتشاف إصابة أمي وأختي بكورونا بعد شعور الأخيرة بنفس تعب الأم لمخالطتها.ويضيف: تم عمل الأشعة بمستشفى العبور بالزقازيق ونصحوني أروح مستشفى الحميات وبالفعل ذهبت إلى الحميات ولكن تم رفض الحالة لعدم وجود أماكن؛ لدرجة وصلت لإنكار الممرضين ومسئولي الصحة بالقرية أنفسهم، حتى لا يعطوا والدتي وأختي الحقن خوفا من العدوى فاضطررت لإحضار ممرض من مركز منيل القمح لتركيب كانولا لوالدتي بقيمة ٢٥٠ جنيها؛ فلجأت السوشيال ميديا وكتبت استغاثة أن عندي حالتين مؤكدين الإصابة بكورونا، ولا يوجد مكان بأي مستشفى.واستكمل: طالبت المسئولين وأهل الخير بالتدخل في إيجاد مكان لإنقاذ الحالتين بعد كتابة أعمارهم السنية وخطورة حالتهم؛ وكانت الاستجابة سريعة ففي اليوم التالي تلقيت اتصالا من شخص يدعى محمد مشهور، وبلغني بسرعة التوجه لمستشفى السعديين وهي مستشفى صغيرة بإحدى القرى التي تبعد عن قريتنا "الجُديدة" حوالي 15 كيلو متر.واستطرد حديثه قائلا: قام الدكتور أحمد مدير مستشفى السعديين لوالدتي بنفسه وأوصي بنفسه سرعة دخولها للعناية المركزة لإنقاذ حياتها بعد تأخرها، نتيجة عدم وجود أي مكان في أي مستشفى؛ وبدأت في التحسن واستجابة حالتها للأدوية ومتابعة هذا التحسن من خلال الأشعة والفحوصات كل يومين وهو ما تأكدت منه من خلال اتصالي بأخرى معها بالحجر للاطمئنان على حالتهم؛ حتى فؤجئنا بطلب والدتي الحاجة فتحية للخروج من المستشفى بعد شعورها بتحسن كبير وتمام شفاءها؛ وكانت فرحة الطاقم الطبي بالمستشفى كبيرة وخاصة الدكتور أحمد دحلاق مدير مستشفى السعديين بهذه المعجزة، فأصر على عمل حفلة لتوديع أمي والاحتفال بانتصارها على كورونا في هذا السن.من جانبه عبر دكتور أحمد عزيز مدير الحجر الصحي بمحافظة الشرقية، عن سعادته بشفاء الحاجة فتحية، مؤكدا أنها أعطت أملا للأطباء والمصريين كلهم، وأن هناك أمل في الشفاء حتى ولو كان ضعيفا؛ خاصة أنها تبلغ من العمر ٩٦ عاما ومريضة ضغط وسكر ولم تكن تعلم بذلك؛ أيضًا أكد أن حالة الحاجة فتحية كان لها "وضع تاني" بسبب عامل السن وأمراض الشيخوخة، خاصة وأن معظم وفيات كورونا من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة لتدهور حالتهم الصحية بسرعة.وأوضح عزيز، أن ما حدث مع الست فتحية كان معجزة بكل المقاييس ويعكس مجهود الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى لمواجهه كورونا، بغض النظر عن أي شئ بدليل خروج الست فتحية بعد تعافيها وما زالت ابنتها بالمستشفى حتى تمام شفائها.