رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الحاجة فتحية 96 عاما.. أيقونة الأمل في مواجهة كورونا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:22 ص
الحاجة فتحية
الحاجة فتحية
إيمان عامر
طباعة
أثار خروج السيدة فتحية -96 عاما- أكبر معمرة أصيبت بكورونا في مصر، حالة من الفرحة بين رواد السوشيال ميديا، وسيطرت حالة من الأمل والتفاؤل على محافظة الشرقية وسط انتشار كورونا منذ 4 أشهر بها، فودعت مستشفى السعديين المركزى.

يقول أحمد محمد، ابن الحاجة فتحية، إن والدته عانت من ارتفاع شديد في درجة الحرارة وكحة ظهرت على والدته خلال شهر رمضان الماضى، "قمنا بإحضار الطبيب إلى المنزل للكشف عليها لعدم قدرتها على الحركة، وتم تشخيص الحالة مبدئيا على كونها نزلة شعبية حادة؛ وبعد وصف الطبيب للدواء والالتزام به دون استجابة؛ تم إحضار الطبيب للمرة الثانية وهنا أوصى بضرورة عمل أشعة مقطعية على الصدر لاشتباه الحالة بكورونا، وبالفعل كانت بداية القصة مع اكتشاف إصابة أمي وأختي بكورونا بعد شعور الأخيرة بنفس تعب الأم لمخالطتها.

ويضيف: تم عمل الأشعة بمستشفى العبور بالزقازيق ونصحوني أروح مستشفى الحميات وبالفعل ذهبت إلى الحميات ولكن تم رفض الحالة لعدم وجود أماكن؛ لدرجة وصلت لإنكار الممرضين ومسئولي الصحة بالقرية أنفسهم، حتى لا يعطوا والدتي وأختي الحقن خوفا من العدوى فاضطررت لإحضار ممرض من مركز منيل القمح لتركيب كانولا لوالدتي بقيمة ٢٥٠ جنيها؛ فلجأت السوشيال ميديا وكتبت استغاثة أن عندي حالتين مؤكدين الإصابة بكورونا، ولا يوجد مكان بأي مستشفى.

واستكمل: طالبت المسئولين وأهل الخير بالتدخل في إيجاد مكان لإنقاذ الحالتين بعد كتابة أعمارهم السنية وخطورة حالتهم؛ وكانت الاستجابة سريعة ففي اليوم التالي تلقيت اتصالا من شخص يدعى محمد مشهور، وبلغني بسرعة التوجه لمستشفى السعديين وهي مستشفى صغيرة بإحدى القرى التي تبعد عن قريتنا "الجُديدة" حوالي 15 كيلو متر.

واستطرد حديثه قائلا: قام الدكتور أحمد مدير مستشفى السعديين لوالدتي بنفسه وأوصي بنفسه سرعة دخولها للعناية المركزة لإنقاذ حياتها بعد تأخرها، نتيجة عدم وجود أي مكان في أي مستشفى؛ وبدأت في التحسن واستجابة حالتها للأدوية ومتابعة هذا التحسن من خلال الأشعة والفحوصات كل يومين وهو ما تأكدت منه من خلال اتصالي بأخرى معها بالحجر للاطمئنان على حالتهم؛ حتى فؤجئنا بطلب والدتي الحاجة فتحية للخروج من المستشفى بعد شعورها بتحسن كبير وتمام شفاءها؛ وكانت فرحة الطاقم الطبي بالمستشفى كبيرة وخاصة الدكتور أحمد دحلاق مدير مستشفى السعديين بهذه المعجزة، فأصر على عمل حفلة لتوديع أمي والاحتفال بانتصارها على كورونا في هذا السن.

من جانبه عبر دكتور أحمد عزيز مدير الحجر الصحي بمحافظة الشرقية، عن سعادته بشفاء الحاجة فتحية، مؤكدا أنها أعطت أملا للأطباء والمصريين كلهم، وأن هناك أمل في الشفاء حتى ولو كان ضعيفا؛ خاصة أنها تبلغ من العمر ٩٦ عاما ومريضة ضغط وسكر ولم تكن تعلم بذلك؛ أيضًا أكد أن حالة الحاجة فتحية كان لها "وضع تاني" بسبب عامل السن وأمراض الشيخوخة، خاصة وأن معظم وفيات كورونا من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة لتدهور حالتهم الصحية بسرعة.

وأوضح عزيز، أن ما حدث مع الست فتحية كان معجزة بكل المقاييس ويعكس مجهود الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى لمواجهه كورونا، بغض النظر عن أي شئ بدليل خروج الست فتحية بعد تعافيها وما زالت ابنتها بالمستشفى حتى تمام شفائها.
الحاجة فتحية
الحاجة فتحية

موضوعات متعلقة

قذفهم البحر.. انتشال كامل ضحايا شاطئ الصفا بالإسكندرية

الصحة: 668 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة

«التعليم»: انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية قبل العيد.. ونسبة النجاح مُبشرة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

الصور

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

بالأسماء.. 20 مصابا في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

موعد بداية العام الدراسى الجديد فى الجامعات 2020-2021

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

حكاية أرخص أجر تقاضاه أحمد زكي في حياته.. «ساندوتش فول على حساب يحيى الفخراني»

كيف حصل «يوسف شعبان» على عشرات الأدوار والزوجات في وقت قليل؟

أخطر أزمة في حياة يحيى الفخراني.. اتهموه بازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح

نجم الساعة

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأمير هاري وزوجته يقيمان دعوى لحماية خصوصية ابنهما

هل يمكن التعرف على مشاكل القلب من الساق؟

80 % من الألمان اعتادوا على ارتداء الكمامة كنمط حياة

خبراء يطورون لقاحا ضد كورونا يعمل في التجويف الأنفي

مقالات الرأي
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
المزيد

الثقافة

بـ4000 كتاب.. «التنمية الثقافية» يدعم مكتبات الأقاليم والعاصمة الإدارية

«التنمية الثقافية» يدعم مكتبات الأقاليم والعاصمة الإدارية

برنامج نشاط المتاحف التشكيلية خلال أغسطس وسبتمبر

الثقافة التونسية تنعى المخرج نجيب خلف الله