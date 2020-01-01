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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا باخوم يزور كنيسة سانت تريز بالمحلة الكبرى

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:16 ص
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
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زار الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، كنيسة سانت تريز للأقباط الكاثوليك بالمحلة الكبري في زيارة رعوية وذلك تبعًا للزيارات الرعوية لكنائس الإيبارشية البطريركية.

وتخللت الزيارة الرعوية ترؤس الأنبا باخوم صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب جرجس ارمانيوس راعي الكنيسة، وأيضا بحضور عدد محدود من شعب الكنيسة والراهبات مع اتخاذ كافة وسائل التعقيم وذلك حسب الإجراءات الاحترازية للكنيسة الكاثوليكية.

واختتم القداس الإلهي بالبركة الرسولية الختامية من نيافته إلى الشعب مع طلب الصلاة لأجله.

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