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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيتنام تسجل حالة كورونا بعد 99 يومًا دون إصابات

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:14 ص
كورونا في فيتنام
كورونا في فيتنام
وكالات
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أفادت وسائل إعلام محلية في فيتنام، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لمواطن من مدينة دا نانج بوسط البلاد.

ولم تسجل فيتنام، التي تقع في جنوب شرق آسيا، أى حالات إصابة بالفيروس منذ 99 يوما.

وذكرت صحيفة "في إن إكسبريس" المحلية أن الأطباء اشتبهوا في بادئ الأمر بأن المواطن البالغ من العمر 57 عامًا، مصاب بالتهاب رئوي، وذلك قبل وصول نتائج فحوص فيروس كورونا المستجد من مركزين منفصلين.

وحسب تقارير إعلامية، تم عزل 50 شخصًا كانوا مخالطين للمصاب، كما تم وضع المستشفى بالكامل قيد الحجر الصحي.

وقال نجوين تين هونج، نائب مدير مركز دا نانج لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فى تصريحات لوسائل إعلام محلية إن أعراض الإصابة بالفيروس قد ظهرت على عدد من المخالطين.

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