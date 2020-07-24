مدرب أحمال بدنية يحذر من «طقطقة» الظهر (فيديو)

قال عبدالله سلام، مدرب الأحمال البدنية، إن "طقطقة" الظهر ليس لها ضرر على فقرات العمود الفقرى، ولكن يشترط أن تتم وفق تمارين معينة حتى لا تؤثر بشكل سلبي على الظهر.وأوضح عبدالله سلام، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن طريقة "طقطقة" الظهر الصحيحة تخضع لعلم يسمى "الكيوباتيك"، ويختص بالحركة الميكانيكية بين حركة الغضروف وفقرات العمود الفقرى.واستنكر طلب بعض الآباء من أطفالهم أن يقفزوا على ظهورهم ويسيرون عليه، بهدف فك و"طقطقة" الظهر وهو ما يعد كارثة بكل المقاييس، خاصة على فقرات العمود الفقرى والرقبة.وأكد مدرب الأحمال البدنية، أن هذه الحركة يجب أن تتم من خلال المختصين والدراسين لعلم الأحمال البدنية تجنبًا لإصابة أى شخص بأى أعراض جانبية خطيرة فى حال قيامه بهذا الأمر من جانب عدم المختصين، مشيرًا إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بشكل دورى ترفع من حالة الجسم الفسيولوجية وحالة التنفس وتقوية عضلات القلب.