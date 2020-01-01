الأنبا بشارة جودة يحتفل بعيد القديس مارشربل

احتفل الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك بعيد القديس مارشربل، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة بملوي.وترأس صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب بيشوي راعي الكنيسة، والأب ملاك راعي الكنيسة السيدة العذراء بملوي غرب، بالإضافة إلى خورس شمامسة الكنيسة.حضر أيضًا شعب الرعية بنسبة ٢٥ بالمئة من السعة الاستيعابية للكنيسة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.