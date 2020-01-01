رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«واتساب» يستعد لطرح ميزة جديدة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:09 ص
واتساب
واتساب
وكالات
طباعة
يستعد القائمون على تطوير تطبيق "واتساب" لإطلاق ميزة جديدة له تتيح لمستخدميه استخدام عدد من الأجهزة لنفس الحساب.

وستتيح الميزة الجديدة لمستخدمي "واتساب" استخدام نفس الحساب على 4 أجهزة مختلفة في وقت واحد، وبحسب ما نشر موقع WABetaInfo، فإن هذه الميزة ما زالت قيد التطوير، وعندما ستصبح جاهزة سيكون هناك شعار إمكانية استخدام الحساب على أجهزة أخرى، وذكر الموقع أنه لم يتم الإعلان عن موعد إطلاق هذه الميزة.

يذكر بأن مطوري تطبيق "واتساب" كانوا قد بدأوا العمل في وقت سابق على تطوير ميزة تسمح للمستخدمين بالعثور على رسائل ومحادثات بحسب التاريخ واليوم، هذا وحذر الموقع في وقت سابق من انتشار نسخة مزيفة من التطبيق بنفس الاسم والشكل للتطبيق.

جاء ذلك بعدما كشفت معلومات عن أن ملايين الأشخاص في العالم يستخدمون النسخة المزورة، الأمر الذي يجعلهم فريسة سهلة للمخترقين والقراصنة، الذين يمكنهم بواسطة هذا التطبيق التجسس على المستخدمين أو اختراق هواتفهم بشكل كامل والسطو على المعلومات والصور الموجودة على الهاتف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

النيابة تستعجل نتائج تحليل «DNA» للكشف عن جثة «شادي»

محامى هيفاء وهبى: حبس محمد وزيرى مدير أعمال الفنانة اللبنانية بتهمة النصب

الصحة: 668 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة

الصور

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

بالأسماء.. 20 مصابا في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

موعد بداية العام الدراسى الجديد فى الجامعات 2020-2021

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

حكاية أرخص أجر تقاضاه أحمد زكي في حياته.. «ساندوتش فول على حساب يحيى الفخراني»

كيف حصل «يوسف شعبان» على عشرات الأدوار والزوجات في وقت قليل؟

أخطر أزمة في حياة يحيى الفخراني.. اتهموه بازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح

نجم الساعة

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأمير هاري وزوجته يقيمان دعوى لحماية خصوصية ابنهما

هل يمكن التعرف على مشاكل القلب من الساق؟

80 % من الألمان اعتادوا على ارتداء الكمامة كنمط حياة

خبراء يطورون لقاحا ضد كورونا يعمل في التجويف الأنفي

مقالات الرأي
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
المزيد

الثقافة

بـ4000 كتاب.. «التنمية الثقافية» يدعم مكتبات الأقاليم والعاصمة الإدارية

«التنمية الثقافية» يدعم مكتبات الأقاليم والعاصمة الإدارية

برنامج نشاط المتاحف التشكيلية خلال أغسطس وسبتمبر

الثقافة التونسية تنعى المخرج نجيب خلف الله