«الأمن المائي من أجل السلام».. اجتماع لـ «إيسيسكو» بالمغرب الاثنين

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء الصالح للشرب في المملكة المغربية، وأمانة المنتدى العالمي التاسع للمياه، اجتماعا افتراضيا حول "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في العالم الإسلامي"، وذلك يوم الاثنين المقبل 27 من يوليو الجاري.وذكر بيان لمنظمة الإيسيسكو، أن الاجتماع الذي تنطلق أعماله عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت جرنتش (11 بتوقيت الرباط)، يهدف إلى التحضير للمنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده في العاصمة السنغالية داكار العام المقبل، وضمان مشاركة واسعة ونشطة لمؤسسات ومنظمات دول العالم الإسلامي في أعماله، وذلك من خلال إعلام المشاركين بالمراحل المختلفة والتدابير المتخذة لإعداد المنتدى والخطوات القادمة.ويشهد الاجتماع مشاركة عدد كبير من الدول الأعضاء بالإيسيسكو ومنظمات وجمعيات دولية، ومداخلات لعدد من أهم الخبراء الدوليين في مجال المياه بالعالم الإسلامي، يقدمون من خلالها وضعية المياه في العالم الإسلامي وسبل التعاون في هذا المجال، والفرص التمويلية المتاحة للمشاريع في قطاع المياه.ومن المقرر أن يشهد الاجتماع توقيع اتفاقية بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ووزارة المياه والتطهير بجمهورية السنغال، للتعاون في تنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه (داكار2021).وسيتم بث وقائع الاجتماع مباشرة على صفحة الإيسيسكو في فيسبوك عبر الرابط: https:www.facebook.compgICESCO.Arlive.