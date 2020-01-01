رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأمن المائي من أجل السلام».. اجتماع لـ «إيسيسكو» بالمغرب الاثنين

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:06 ص
لأمن المائي من أجل
لأمن المائي من أجل السلام
أ ش أ
طباعة
تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء الصالح للشرب في المملكة المغربية، وأمانة المنتدى العالمي التاسع للمياه، اجتماعا افتراضيا حول "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في العالم الإسلامي"، وذلك يوم الاثنين المقبل 27 من يوليو الجاري.

وذكر بيان لمنظمة الإيسيسكو، أن الاجتماع الذي تنطلق أعماله عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت جرنتش (11 بتوقيت الرباط)، يهدف إلى التحضير للمنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده في العاصمة السنغالية داكار العام المقبل، وضمان مشاركة واسعة ونشطة لمؤسسات ومنظمات دول العالم الإسلامي في أعماله، وذلك من خلال إعلام المشاركين بالمراحل المختلفة والتدابير المتخذة لإعداد المنتدى والخطوات القادمة.

ويشهد الاجتماع مشاركة عدد كبير من الدول الأعضاء بالإيسيسكو ومنظمات وجمعيات دولية، ومداخلات لعدد من أهم الخبراء الدوليين في مجال المياه بالعالم الإسلامي، يقدمون من خلالها وضعية المياه في العالم الإسلامي وسبل التعاون في هذا المجال، والفرص التمويلية المتاحة للمشاريع في قطاع المياه.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع توقيع اتفاقية بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ووزارة المياه والتطهير بجمهورية السنغال، للتعاون في تنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه (داكار2021).

وسيتم بث وقائع الاجتماع مباشرة على صفحة الإيسيسكو في فيسبوك عبر الرابط: https:www.facebook.compgICESCO.Arlive.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قذفهم البحر.. انتشال كامل ضحايا شاطئ الصفا بالإسكندرية

الصحة: 668 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة

عنصر بـ«خلية الفيديوهات المفبركة»: حصلنا على تمويل من عبدالله الشريف لإثارة الرأي العام

محامى هيفاء وهبى: حبس محمد وزيرى مدير أعمال الفنانة اللبنانية بتهمة النصب

الصور

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

بالأسماء.. 20 مصابا في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

موعد بداية العام الدراسى الجديد فى الجامعات 2020-2021

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

حكاية أرخص أجر تقاضاه أحمد زكي في حياته.. «ساندوتش فول على حساب يحيى الفخراني»

كيف حصل «يوسف شعبان» على عشرات الأدوار والزوجات في وقت قليل؟

أخطر أزمة في حياة يحيى الفخراني.. اتهموه بازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح

نجم الساعة

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأمير هاري وزوجته يقيمان دعوى لحماية خصوصية ابنهما

هل يمكن التعرف على مشاكل القلب من الساق؟

80 % من الألمان اعتادوا على ارتداء الكمامة كنمط حياة

خبراء يطورون لقاحا ضد كورونا يعمل في التجويف الأنفي

مقالات الرأي
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
المزيد

الثقافة

بـ4000 كتاب.. «التنمية الثقافية» يدعم مكتبات الأقاليم والعاصمة الإدارية

«التنمية الثقافية» يدعم مكتبات الأقاليم والعاصمة الإدارية

برنامج نشاط المتاحف التشكيلية خلال أغسطس وسبتمبر

الثقافة التونسية تنعى المخرج نجيب خلف الله