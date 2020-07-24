إزالة 1398 حالة تعد على الأراضى منذ بدء الموجة 16 بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 1398 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك منذ بداية الموجة الـ16 لاستعادة أراضي الدولة "حق الشعب" منها 641 إزالات مبان على مساحة 121180 مترًا مربعًا، و757 حالة تعد بالبناء على الأرضي الزراعية على مساحة 125904 أفدنة و22 سهمًا.وأكد المحافظ، ان تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.وأوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية نجحت أمس الخميس، في إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 7 حالات إزالات مباني على مساحة 600 متر مربع، و3 حالات تعد بالبناء واسترداد أراض زراعية على مساحة 152 فدانًا.وتهيب محافظة المنيا بواضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أٔوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بأحد البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعدًا نهائيًا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، وإلا سيتم إدراج تلك الأراضي "محل طلب التقنين" بالموجة 16 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.