إزالة 1398 حالة تعد على الأراضى منذ بدء الموجة 16 بالمنيا

إزالة 1398 حالة تعد على الأراضى منذ بدء الموجة 16 بالمنيا
الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:04 ص
المنيا ـ على حسينطباعة
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 1398 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك منذ بداية الموجة الـ16 لاستعادة أراضي الدولة "حق الشعب" منها 641 إزالات مبان على مساحة 121180 مترًا مربعًا، و757 حالة تعد بالبناء على الأرضي الزراعية على مساحة 125904 أفدنة و22 سهمًا.
وأكد المحافظ، ان تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
وأوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية نجحت أمس الخميس، في إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 7 حالات إزالات مباني على مساحة 600 متر مربع، و3 حالات تعد بالبناء واسترداد أراض زراعية على مساحة 152 فدانًا.
وتهيب محافظة المنيا بواضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أٔوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بأحد البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعدًا نهائيًا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، وإلا سيتم إدراج تلك الأراضي "محل طلب التقنين" بالموجة 16 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.
وأكد المحافظ، ان تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
وأوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية نجحت أمس الخميس، في إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 7 حالات إزالات مباني على مساحة 600 متر مربع، و3 حالات تعد بالبناء واسترداد أراض زراعية على مساحة 152 فدانًا.
وتهيب محافظة المنيا بواضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أٔوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بأحد البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعدًا نهائيًا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، وإلا سيتم إدراج تلك الأراضي "محل طلب التقنين" بالموجة 16 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.