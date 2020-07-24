«التضامن»: 2 مليون جنيه لمستفيدى «التكافل» بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن صرف 2 مليون ومائة ألف جنيه لمستفيدي المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لتوفير الاحتياجات اللازمة للأسر المستفيدة.وأكدت القباج فى تصريحات، أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى تتميز بانتشار فروعها في كل محافظات الجمهورية وتعمل علي تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا، كما أنها تستهدف معاونة الأسر المصرية ماديًا واجتماعيًا وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة، أيضًا تحويل الأسر المستفيدة إلى أسر منتجة من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر بقروض حسنة وتقديم الإغاثة اللازمة وقت النكبات والظروف الاستثنائية.ولفتت القباج، إلى أن معايير اختيار المستفيدين يعتمد على الحالة الصحية لرب الأسرة وأفرادها وقيمة الدخل الشهرى وعدد أفرادها ومستوى التعليم لهم ووجود عائل للأسرة أو دون عائل، كما أوضحت أن معايير استمرار المساعدة تعتمد على استمرار الحالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسرة وأفرادها دون تغيير وفق الأبحاث الميدانية التي تعكس الوضع الحقيقي للأسر المستفيدة.