حبس أجنبي لترويج 500 جرام «استروكس» بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر أول، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 500 جرام من مخدر الاستروكس بهدف الاتجار فيها.وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.وضبط بحوزته 500 جرام لمخدر الإستروكس - مبلغ مالى – هاتف محمول، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.