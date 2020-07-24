«المصريون بالخارج»: نفوض السيسي لحماية أراضي الوطن

قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا إن الجاليات المصرية بالخارج تفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن الأمن القومي المصري وحماية حدود الدولة ومقدرات وثروات الشعب المصري.وأضاف "ثابت" في تصريح لـ"الدستور" أن مصر وليبيا تربطهما علاقات تاريخية قوية، ولهذا تتدخل الدولة المصرية لوقف الاعتداءات التركية الغاشمة رفضا منها لخيارات التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، موضحا أن مبادرة الرئيس لحل الأزمة لاقت ترحيبا وقبولا في كافة الدول الكبرى ودول الجوار.وأشار مصطفى رجب رئيس بيت العائلة المصرية في لندن - في تصريح لـ"الدستور" - إلى أن مصر تمتلك دورا هاما ومحوريا في حل القضية الليبية، خاصة وأنها تعتبر ليبيا دولة شقيقة وأمنها من أمن الدولة المصرية، لافتا إلى أن التدخل العسكري المصري في الشأن الليبي يستهدف الوصول لحل الأزمة الليبية بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي للشعبين.