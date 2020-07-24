الاستماع لأقوال شاب قتل صديقه طعنًا لخلافات مالية بالإسماعيلية

تستمع نيابة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، لأقوال الشاب المتهم بقتل صديقه في مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية بسبب خلافات مالية بينهما.وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى المقدم محمد فيصل رئيس مباحث التل الكبير، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة داخل أحد المحال التجارية بين شخصين في منطقة الجزيرة في مركز ومدينة التل الكبير، وطعن أحدهما الآخر.وانتقلت قوة من قسم الشرطة لمكان الواقعة وبإجراء التحريات أثبتت أنهما صديقان وشركاء في محل لبيع وصيانة الأحذية.وقالت التحريات الأولية إن الشاب "بلال. م. ص" 29 عاما، طعن شاب آخر يدعى أحمد البلبيسي، 32 عاما، بسكين مطبخ في رقبته مما أدى إلى وفاته لخلافات مالية.وتمكن ضباط البحث الجنائي من القبض على القاتل وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى التل الكبير المركزي.