ضبط 10 متهمين بـ12 كيلو بانجو بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الجمعة، من القبض على 10 عاطلين خلال حملة، وبحوزتهم كميات من المخدرات، والأسلحة النارية.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بالقبض على 10 متهمين وبحوزتهم: 4 أسلحه نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 12.300 كيلو جرام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، وكذلك للحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.