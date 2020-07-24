«غرفة الإسماعيلية» تضع مخططا لحصول التجار على أراض مجانية

كلف المهندس أحمد عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسماعيلية، أعضاء هيئة المكتب بالغرفة التجارية بسرعة مراجعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمحافظة الإسماعيلية، للاستفادة من إعلان وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الدكتورة نيفين جامع، عن تخضيص أراضي بالمجان أو بقيمة رمزية للراغبين في إقامة هذه المشروعات في المناطق الصناعية والسياحية وأراضي الاستصلاح الزارعي الشاغرة.وأشار إلى أن قرار الوزيرة يتيح التمويل المناسب لصاحب المشروع بمجرد تخصيص الأرض أو امتلاك العقار الخاص بالمشروع مع إعفائه من قيمة توصيل المرافق بعد التأكد من إقامة المشروع والبدء في الإنتاج.وأفاد رئيس غرفة الإسماعيلية، أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعتبر من أهم الإنجازات التشريعية والاقتصادية التي قامت بها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهيئة البيئة القانونية والاستثمارية للتوسع في هذا القطاع، وتقديم خدمات تمويلية وتسويقية متنوعة لتشجيع مختلف فئات المجتمع خاصة الشباب على العمل الحر والتشغيل الذاتي والمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية.وطالب المهندس أحمد عثمان وفقا لقرار وزيرة التجارة والصناعة جميع الشباب وكافة المواطنين، بالاستفادة من هذا القانون والدخول في مجال العمل الحر بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم ومصر الآن.