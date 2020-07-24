حملة على مطاعم ومقاهي الفيوم لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز إطسا، برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، حملة ليلية؛ للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالمطاعم والكافيهات والمحال التجارية، وذلك بحضور عدد من رؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي قسم الإشغالات.ووجه رئيس مركز ومدينة إطسا خلال الحملة، بإغلاق مقهى وعدد من المحال التجارية؛ لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أسفرت عن ضبط ومصادرة الآتي: "٣٤ كرسي، وشاشة عرض وريسيفر وبعض أدوات محل جزارة لإشغالها الطريق وطاولة وحامل حديد" وتم إيداع المضبوطات بمخازن الوحدة كما وجه بازالة عدد من الإشغالات بمنية الحيط، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وأكد رئيس مركز ومدينة إطسا، أن الأجهزة التنفيذية تواصل الحملات الميدانية، لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين والمحال التجارية من الطُرق الرئيسية والشوارع الفرعية، لتسيير الحركة المرورية، وضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى من قبل الباعة، وفتح الطرق والشوارع أمام المارة.