رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إزالة 275 ألف مخالفة على نهر النيل في 5 سنوات

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:49 ص
إزالة مخالفات
إزالة مخالفات
وائل القمحاوى.
طباعة
تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات، والتي تضمنت تنفيذ (275.318) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة (2308) حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوعين الماضيين من شهر يوليو الجاري،
حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ(735) إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (1307) إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (266) إزالة على منافع الصرف.

وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ ( 735) إزالة على مدار أسبوعين شملت (10) إزالات بمحافظة القاهرة و(6) إزالات بمحافظة الجيزة و( 5) إزالات بمحافظة القليوبية و(63) إزالة بمحافظة الغربية و(21) إزالة بمحافظة المنوفية و(96) إزالة بمحافظة البحيرة و(1) إزالة بمحافظة كفر الشيخ و(33) إزالة بمحافظة الدقهلية و(170) إزالة بمحافظة دمياط و(22) إزالة بمحافظة بني سويف و(55) إزالة بمحافظة المنيا و(39) إزالة بمحافظة أسيوط و(56) إزالة بمحافظة سوهاج و(105) إزالة بمحافظة قنا و(42) إزالة بمحافظة الأقصر و(11) إزالة بمحافظة أسوان، ليكون إجمالى الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (54976) حالة تعد.

ومن جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (١٣٠٧) مخالفة خلال الأسبوعين الماضيين شملت إزالة (263) إزالة بمحافظة المنيا و(177) إزالة بمحافظة الفيوم و(107) إزالة بمحافظة البحيرة و(104) إزالة بمحافظة دمياط و(101) إزالة بمحافظة الجيزة و(80) إزالة بمحافظة القليوبية و(73) إزالة بمحافظة الشرقية و(56) إزالة بمحافظة الإسكندرية و(52) إزالة بمحافظة الدقهلية و(50) إزالة بمحافظة الغربية و(49) إزالة بمحافظة المنوفية و(45) إزالة بمحافظة الاسماعيلية و(36) إزالة بمحافظة بني سويف و(27) إزالة بمحافظة قنا و(25) إزالة بمحافظة سوهاج و(18) إزالة بمحافظة القاهرة و(17)إزالة بمحافظة كفر الشيخ ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري (١٤٢٩٩٤) إزالة.

وفي سياق متصل أفاد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت قامت خلال الاسبوع الثانى والثالث من شهر يوليو 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلى بلغت (266) إزالة موزعة على (6) محافظات. وقد تضمنت تنفيذ (193) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات الشرقية 114 إزالة – والدقهلية 79 إزالة وتنفيذ (8) إزالة بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية 8 إزالات، بالإضافة لتنفيذ (65) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات أسيوط 23 إزالة – سوهاج 36 إزالة – الوادى الجديد بعدد 6 إزالة. هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بعدد ( 77348).

جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
إزالة مخالفات
إزالة مخالفات

موضوعات متعلقة

يتزعمها «توكل وزوبع».. «الداخلية» تسقط خلية إخوانية لـ«فبركة الفيديوهات»

بالأسماء.. 20 مصابا في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

عنصر بـ«خلية الفيديوهات المفبركة»: حصلنا على تمويل من عبدالله الشريف لإثارة الرأي العام

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

الصور

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل نقل 50 ألف موظف للعاصمة الجديدة

بالأسماء.. 20 مصابا في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

حكاية أرخص أجر تقاضاه أحمد زكي في حياته.. «ساندوتش فول على حساب يحيى الفخراني»

كيف حصل «يوسف شعبان» على عشرات الأدوار والزوجات في وقت قليل؟

أخطر أزمة في حياة يحيى الفخراني.. اتهموه بازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح

نجم الساعة

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: هيدروكسي كلوروكين غير فعال في مواجهة كورونا

بريطانيا توفر 30 مليون لقاح ضد الإنفلونزا للسيطرة على كورونا

فيتنام تحظر استيراد الحيوانات البرية وتغلق أسواقها

حالة الطقس اليوم الجمعة 24-7-2020 فى القاهرة والمحافظات

مقالات الرأي
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «الإنسان ما قبل التاريخ» بثقافة القاهرة

بحضور وزيرة الثقافة.. الأوبرا تحتفل بالذكرى 68 لثورة يوليو

فرق الفنون الشعبية تضيء السيرك القومي ومسرح البالون في العيد

ختام البرنامج التدريبي لـ«ثقافة الطفل»