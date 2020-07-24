138 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2413 إصابة.وأشار المركز -في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية- اليوم الجمعة، إلى تسجيل 3 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 56 حالة وفاة، موضحًا أن 12 حالة مصابة بالفيروس تماثلت للشفاء وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين إلى 501 حالة.