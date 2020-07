أحمد فلوكس يوجه رسالة غريبة لمتابعيه (صورة)

View this post on Instagram

حب يغيب وصاحبه ما بعد غاب وحب يدوم وصاحبه في غيابه وحب يذوب خافقً ما بعد ذاب وحب يداوي صاحبه من عذابه وحب حياته كلها لوم وعتاب وحب حقيقي ما يضرك عتابه وحب بلا معنى وحب بلاأسباب يبدأ غريب وينتهي في غرابه...... حد فاهم حاجه😂😂😂😂😂