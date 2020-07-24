رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تحصيل 3.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:38 ص
جمارك
جمارك
راندا التوني
طباعة
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 11 ألفًا و380 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة: مثل،« القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وقطع غيار السيارات، وإكسسوار التليفون المحمول، ولعب الأطفال»، خلال شهر يونيه الماضي.

أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، بلغت 677 مليونًا و725 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و592 مليونًا و357 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، قامت بتصدير مشمول 5 آلاف و53 بيانًا جمركيًا خلال شهر يونيه الماضي، معظم أصنافها من: «الرخام، والرمال، والفوسفات، والفايبر»، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و797 مليونًا و841 ألف جنيه، فيما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 6 ملايين و123 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، خلال شهر يونيه الماضي بلغت نحو 3 مليارات و274 مليونًا و291 ألف جنيه.

موضوعات متعلقة

الصحة: 668 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة

غرق 4 بـ«شاطئ الصفا» في الإسكندرية.. وانتشال جثمانين

«نور عيني راح».. أول تعليق من والد شهيد الشهامة بالدقهلية

مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل نقل 50 ألف موظف للعاصمة الجديدة

الصور

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل نقل 50 ألف موظف للعاصمة الجديدة

بالأسماء.. 20 مصابا في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

حكاية أرخص أجر تقاضاه أحمد زكي في حياته.. «ساندوتش فول على حساب يحيى الفخراني»

كيف حصل «يوسف شعبان» على عشرات الأدوار والزوجات في وقت قليل؟

أخطر أزمة في حياة يحيى الفخراني.. اتهموه بازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح

نجم الساعة

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: هيدروكسي كلوروكين غير فعال في مواجهة كورونا

بريطانيا توفر 30 مليون لقاح ضد الإنفلونزا للسيطرة على كورونا

فيتنام تحظر استيراد الحيوانات البرية وتغلق أسواقها

حالة الطقس اليوم الجمعة 24-7-2020 فى القاهرة والمحافظات

مقالات الرأي
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «الإنسان ما قبل التاريخ» بثقافة القاهرة

بحضور وزيرة الثقافة.. الأوبرا تحتفل بالذكرى 68 لثورة يوليو

فرق الفنون الشعبية تضيء السيرك القومي ومسرح البالون في العيد

ختام البرنامج التدريبي لـ«ثقافة الطفل»