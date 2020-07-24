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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: تعيين 118 شابا بالسويس

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:38 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالسويس، 118 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 4 من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، واستخراج 592 شهادة قيد، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت خلال يونيو الماضي بصرف منحة العمالة غير المنتظمة المسجلين بالإدارة المختصة بالمديرية في صورة رعاية اجتماعية وصحية، وذلك بصرف 29 ألف جنيه لـ14 عاملا كرعاية اجتماعية، 7 آلاف جنيه لعاملين رعاية صحية ليصل إجمالى المنح خلال الشهر 36 ألف جنيه.

وقال حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقرير إنجازات المديرية الشهري  للوزير، إن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 8 شكاوي فردية تم تحويل 7 شكاوي منها للمحكمة العمالية، وشكوى واحدة تحت البحث والدراسة، وتم فض إضراب يضم 11213 عاملا بشركة الوطنية للصناعات الحديدية وعودة العمل بالشركة مرة أخرى بعد تحقيق مطالبهم.

وأشار مدير المديرية، أنه تم التفتيش على 48 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية وتبين عدم وجود أي حالات إيجابية بالمنشآت.

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