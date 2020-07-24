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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب وبوتين يبحثان صعوبات نزع الأسلحة النووية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:38 ص
ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
مروة عنبر
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بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفى، مساء أمس الخميس، الصعوبات التي تعترض مفاوضات نزع الأسلحة النووية، وسبل مكافحة جائحة كورونا كوفيد-19.

وأعلنت الرئاسة الأمريكية في بيان لها، أن الرئيسين ناقشا الجهود الجارية للقضاء على جائحة كورونا وفي الوقت نفسه الاستمرار في إعادة فتح الاقتصادات.

كما جدد ترامب التعبير عن أمله في تجنب سباق تسلح مكلف بين الصين وروسيا والولايات المتحدة، وفقا للبيان.

ودعا ترامب إلى إحراز تقدم في مفاوضات فيينا حيث تحاول واشنطن وموسكو منذ نهاية يونيو، التوصل إلى اتفاق بديل عن معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة نيو ستارت، التي تنقضي صلاحيتها في فبراير2021 وتحدد سقفا للرؤوس النووية لكل من الولايات المتحدة وروسيا، وفقا لوكالة فرانس برس.

يذكر أن واشنطن طالبت مرارا بكين بالانضمام إلى مفاوضات فيينا، مبررة طلبها بأن القدرات النووية الصينية اخذة في التعاظم، لكن الصين رفضت هذه الدعوة، مؤكدة أن ترسانتها لا تقارن بتاتا بترسانتي الخصمين السابقين في الحرب الباردة.

ولم يذكر البيت الأبيض في بيانه قمة مجموعة السبع التي يعتزم ترامب استضافتها في الخريف ويرغب بأن يدعو إليها قادة دول أخرى، في مقدمتها روسيا، الدولة التي أقصيت من مجموعة الثماني في 2014 ردا على ضم موسكو شبه جزيرة القرم.

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