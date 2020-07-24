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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عودة 1225 عاملا من العالقين بالكويت اليوم

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:33 ص
عودة عالقين
عودة عالقين
دعاء جابر
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تعبر مطار الكويت الدولي اليوم 15 رحلة طيران تحمل على متنها 2845 راكبا إلى مطارات 5 دول هي، مصر، الإمارات، لبنان، باكستان، والقلبين، وتصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر 7 رحلات تقل 1225 عاملا مصريا من العالقين.

وتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الجمعة، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ7 ستصل إلى مطارات القاهرة، سوهاج، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الجمعة، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1225 عاملا.

وقال إن الرحلة الأولى رقم 2011 تنطلق من مطار الكويت 13:45 وتصل مطار القاهرة وعلى متنها 250 عاملا، والرحلة الثانية رقم 3277 قيام من مطار الكويت 14:50 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 250 عاملا، والرحلة الثالثة رقم 210 قيام من مطار الكويت 18:20 وتصل مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا.

أما الرحلة الرابعة رقم 1721 قيام من الكويت 19:05، تصل مطار الإسكندرية وعلى متنها 145 عاملا، والخامسة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار القاهرة، وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السادسة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج، وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة رقم 2402 قيام من الكويت 12:30 وصول مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

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