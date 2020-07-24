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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شفاء 20 مصابًا من كورونا بـ«عزل إسنا» (صور)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:28 ص
عزل إسنا
عزل إسنا
هدى الأمير
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سجل مستشفى إسنا للعزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" بالأقصر، اليوم الجمعة، ١٠٥٣ حالة تعافٍ وذلك بعد خروج ٢٠ مريضًا من المستشفى، تعافوا تمامًا، وأثبتت التحاليل المعملية الخاصة بفيروس كورونا تحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام فتحي، المتحدث الإعلامي بمستشفى العزل بإسنا، إن المستشفى شهد اليوم تعافي دفعة جديدة من المرضى بلغ عددهم ٢٠ مريضًا من بينهم ٥ حالات كانوا بقسم الرعاية المركزة.

وأضاف فتحي في تصريحات لـ"الدستور"، أن المستشفى نجح في تحقيق أعلى معدل تعافي على مستوى الجمهورية، وذلك مقارنة بالأعداد الصادرة من مستشفيات العزل الأخرى، كما أن المستشفى أجرى أعلى عدد من عمليات الولادة القيصرية، حيث أجرى الفريق الطبي 16 عملية ولادة تمت جميعها بنجاح.

وأشار إلى تراجع أعداد المصابين بالشكل الذي ساهم في القضاء على قوائم الانتظار، وكذلك وجود أماكن غير شاغلة بالمستشفى حيث تم إغلاق نحو ٧٠٪ من أقسام المستشفى، إلا أن ذلك لا يرادفه على الإطلاق انتهاء الوباء، مشددًا على ضرورة التمسك بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والبُعد عن التجمعات، وعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى الكثير من التمسك بالإجراءات الاحترازية، لما سوف يثمره ذلك من انخفاض تدريجي لأعداد المصابين.
عزل إسنا
عزل إسنا
عزل إسنا
عزل إسنا

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