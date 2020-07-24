قذفهم البحر.. انتشال كامل ضحايا شاطئ الصفا بالإسكندرية

قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم انتشال كامل ضحايا شاطئ الصفا بالعجمي غرب الإسكندرية بعد محاولات من البحث استمرت على مدار يوم كامل.وأضاف «رشاد» في بيان له اليوم، أن الأمواج قذفت صباح اليوم الجمعة، جثامين الشقيق الثالث واحد أقارب الأشقاء الثلاثة، وبذلك اكتمل خروج كافة جثامين ضحايا الأسرة المكلومة.وأشار إلى أنه تم خروج جثة الغريق «سيد محمد الأسمر» من غرب شاطئ أبوتلات، وخروج الجثة الرابعة من شرق شاطئ الصفا، وذلك وفي وجود الأسرة تم نقل الجثامين بسيارات الإسعاف.وأهابت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، المواطنين، بالالتزام بعدم ارتياد الشواطئ، تنفيذا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.وكان قد لقى 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم غرقًا في شاطئ الصفا غرب الإسكندرية، بعد أن ارتادوا الشاطئ، ونزلوا لمياه البحر باكر أمس الخميس، ليبتلعهم البحر على الفور بسبب التيارات المائية الشديدة والطقس المتقلب التي تشهده الإسكندرية خلال هذه الفترة.