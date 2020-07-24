الكاتب الإيرانى بهروز بوخانى يحصل على حق اللجوء بنيوزيلندا

أعلن معهد التعليم النيوزيلندي، اليوم الجمعة، أن الكاتب الإيراني الكردي بهروز بوخاني سيصبح زميل أبحاث في جامعة كانتربري.وقالت الجامعة، في بيان، إن حكومة نيوزيلندا منحت بوخاني صفة لاجئ، فيما قال بوخاني، في بيان له، إن قرار منح اللجوء منحه شعورًا بالأمن وتابع أنه سوف يتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة في نيوزيلندا.ووصل بوخاني، الذي يعمل في مجال الصحافة الاستقصائية بوطنه إيران والذي تعرض للاضطهاد بسبب تقاريره ودعمه لاستقلال الأكراد، لأول مرة إلى نيوزيلندا في نوفمبر الماضي للمشاركة في مهرجان أدبي.وقد أمضى السنوات الست الماضية في الاحتجاز من قبل السلطات الأسترالية في بابوا غينيا الجديدة.