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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تطلب من الولايات المتحدة إغلاق قنصليتها فى تشنجدو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:05 ص
قنصلية الولايات المتحدة
قنصلية الولايات المتحدة
وكالات
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أمرت الصين الجمعة بإغلاق قنصلية الولايات المتحدة في مدينة شينجدو الكبيرة بجنوب غرب البلاد، بعد ثلاثة أيام على إغلاق قنصلية الصين في مدينة هيوستن الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن هذا القرار يشكل "ردا شرعيا وضروريا على الإجراءات غير المنطقية للولايات المتحدة".

ولم تذكر الخارجية الصينية مهلة لإغلاق الممثلية، بينما أمهلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القنصلية الصينية في مدينة هيوستن 72 ساعة لرحيل الدبلوماسيين الصينيين.

وإلى جانب سفارتها في بكين، لدى الولايات المتحدة خمس قنصليات في مدن كانتون وشنجهاي وشينيانج وشينجدو ووها، وكذلك في هونج كونج.

وتغطي قنصلية شينجدو التي فتحت في 1985، كل جنوب غرب الصين وخصوصا منطقة التيبت ذات الحكم الذاتي. ويعمل في هذه البعثة حسب موقعها الالكتروني مئتا موظف، بينهم 150 موظفا محليا.

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