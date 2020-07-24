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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شلالات نياجرا تضىء بألوان علم مصر بمناسبة ثورة 23 يوليو (فيديو)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:57 ص
شلالات نياجرا
شلالات نياجرا
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تلونت شلالات نياجرا الشهيرة عالميا في كندا بألوان العلم المصري بمناسبة العيد الوطني لمصر، عيد ثورة 23 يوليو المجيدة، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأعطى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، إشارة بدء الإضاءة الخاصة بالشلالات في تمام الساعة العاشرة مساء أمس الخميس، في احتفالية خاصة حضرها السفير المصرى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة شلالات نياجرا العالمية، وممثلون عن مجلس مدينة "نياجرا" الكندية، أمام جمع غفير من السائحين من مختلف دول العالم.

وأعرب السفير أبو زيد، في تصريح عقب الاحتفال، عن سعادته البالغة بتلك المبادرة التي تعكس خصوصية العلاقات المصرية الكندية، مشيرًا إلى أن احتفالات السفارة بالعيد الوطنى هذا العام اتسمت بقدر كبير من الخصوصية في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة الكندية.

وأوضح أن السفارة نظمت عددًا من الفعاليات الافتراضية الاقتصادية والثقافية والسياسية، والتي تم تتويجها بالإعلان عن تشكيل أول مجموعة صداقة كندية - مصرية بالبرلمان الكندى يوم 20 يوليو.

جدير بالذكر أن احتفالات عيد ثورة يوليو هذا العام بدأت برفع العلم المصري وعزف النشيد الوطني أمام مقر بلدية أوتاوا، صباح أمس، بحضور السفير المصري وأعضاء السفارة ونائب عمدة العاصمة أوتاوا، وممثلين عن وزارة الخارجية الكندية والسلك الدبلوماسى الاجنبى والجالية المصرية وآباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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