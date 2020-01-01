الإشادة بقانون جديد للمساواة فى الأجور بنيوزيلندا منذ عقود

يسرت الحكومة النيوزيلندية على العاملين في المهن التي تهيمن عليها الإناث تحقيق المساواة في الأجور، مع تمرير قانون جديد.وقالت وزيرة المرأة جولي آن جنتر في بيان اليوم الجمعة إن القانون كان "أحد أكبر المكاسب للمساواة بين الجنسين" في مكان العمل منذ ما يقرب من 50 عاما.وتابعت أنه على أصحاب العمل بالفعل واجب عدم دفع الأجور للناس بشكل مختلف على أساس الجنس، لكن القانون يساعد الأطراف على التوصل إلى اتفاق حول ما هو الأجر المنصف، ويجعل اللجوء إلى المحاكم "الملاذ الأخير بدلًا من كونه الخطوة الأولى".وأضافت "يجب أن لا يتقاضى أحد أجرا أقل لمجرد أنهم يعملون في مهنة تهيمن عليها الإناث".وقال أندرو ليتل، وزير علاقات مكان العمل، إن القانون تأخر كثيرا، ولكنه كان مجرد البداية.وأضاف "أنها مجرد خطوة واحدة في رحلة طويلة نحو المساواة بين الجنسين، والعمل لن يتوقف عند هذا الحد".وقال رئيس مجلس النقابات ريتشارد واجستاف إن القانون سيقدم المساعدة لإصلاح "المشكلة الهيكلية" في دفع أجور أقل للمرأة بسبب جنسها.وأضاف واجستاف: "التحدي التالي هو ضمان استخدام القانون بكامل طاقته، وضمان أن التمييز في الأجور على أساس الجنس أصبح شيئا من الماضي".