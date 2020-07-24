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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بكورونا فى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:42 ص
كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة
وكالات
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سجّلت الولايات المتّحدة أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19".

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.032.430 إصابة، بينها 76.570 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما تسبّب كوفيد-19 بوفاة 1225 شخصًا في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 144.167 وفاة، وفق الجامعة ومقرّها في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند (شمال شرق).

والمرة الأخيرة التي تخطّت فيها حصيلة الوفيات اليومية بالفيروس في الولايات المتحدة عتبة الـ1200 وفاة تعود إلى حوالى شهرين وتحديدًا إلى 29 مايو.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّرًا من جائحة "كوفيد-19"، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

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