الصين تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا معظمها فى شينجيانج

أعلنت الصين عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، 13 منها في إقليم شينجيانج بشمال غربي البلاد.وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان لها، صباح الجمعة، أنه بالإضافة إلى الحالات الـ 13 في شينجيانج، تم تسجيل حالتين في مدينة داليان بشمال شرقي البلاد، وأن الحالات الست المتبقية مستوردة.وانخفض المعدل اليومي للإصابات الجديدة بالمقارنة مع حصيلة يوم الأربعاء، حين تم تسجيل 22 حالة.وبلغت حصيلة إصابات كورونا في الصين 83750 حالة منذ بدء انتشار الوباء، وحصيلة الوفيات 4634 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.