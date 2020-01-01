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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون تفويض الدفاع الوطنى

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:53 ص
الشيوخ الأمريكى
الشيوخ الأمريكى
وكالات
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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، نسخته من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي تبلغ قيمته 740 مليار دولار ويحدد سياسة وزارة الدفاع.

وأيد المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون التشريع بواقع 86 صوتًا مقابل 14، مما يعد الساحة لمعركة هذا العام مع البيت الأبيض إذا ظل بند أسماء القواعد العسكرية في التشريع.

والآن وبعد أن أقر كل من مجلسي النواب والشيوخ نسخته من المشروع، سيقضي مفاوضون من الكونجرس أسابيع عدة في محاولة للتوصل إلى نسخة توافقية التي إما أن يوقع عليها ترامب فتصبح قانونا أو يسقطها باستخدام حقه في النقض (الفيتو).

وأقر الكونجرس مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني على مدى 59 سنة متتالية، وهو واحد من التشريعات الكبرى القليلة التي يُنظر إليها باعتبارها "واجبة الإقرار" لأنه يحكم كل شيء من زيادات الرواتب إلى تغييرات المزايا للقوات إلى عدد الطائرات الواجب شراؤها والطريقة المثلى للتنافس مع منافسين مثل روسيا والصين.

وكان البيت الأبيض قد قال يوم الثلاثاء إن ترامب سوف ينقض المشروع إذا ألزم وزارة الدفاع بإزالة أسماء جنرالات الحقبة الاتحادية من القواعد العسكرية الأمريكية.

وتعرضت تماثيل الرجال الذين امتلكوا عبيدا أو قاتلوا في صف المؤيدين للعبودية للاستهداف خلال احتجاجات على وحشية الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة والعالم، والتي أطلقت شرارتها وفاة الأمريكي من ذوي الأصول الإفريقية جورج فلويد أثناء احتجاز الشرطة له في مايو، ووصف ترامب المحتجين بأنهم "فوضويون ومحرضون".

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