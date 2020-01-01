رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: الصفقة التجارية مع الصين تهمنى الآن

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:07 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصفقة التجارية مع الصين تهمه في الوقت الحالي أقل مما كان عندما تم التوقيع عليها.

وحسبما أفادت وكالبة أنباء "فرانس برس" قال ترامب للصحفيين، إن "الصفقة التجارية تهمني أقل الآن مما كان عندما عقدتها"، على الرغم من أن الصين قامت بمشتريات قياسية لبعض المنتجات الزراعية الأمريكية في الأيام الأخيرة.

وكان أحد مستشاري ترامب قد صرح في يونيو الماضي بأن ترامب ألغى الصفقة، لكن الرئيس الأمريكي نفى صحة ذلك، وأكد حينها أن الصفقة قائمة.

وكانت الولايات المتحدة قد عقدت صفقة المرحلة الأولى حول التجارة مع الصين في يناير الماضي، وكان من المتوقع أن تبحث معها صفقة المرحلة الثانية.

لكن العلاقات بين واشنطن وبكين شهدت توترات متزايدة في الفترة الأخيرة على خلفية الاتهامات الأمريكية للصين بشأن إخفاء المعلومات عن فيروس كورونا وقضية هونج كونج وتعامل الصين مع الإيغور في إقليم شينجيانج وسرقة الملكية الفكرية وبعض القضايا الأخرى.

وأعلت الولايات المتحدة عن اتخاذ إجراءات ضد الصين، بما فيها فرض قيود على دخول مواطنيها وإغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن وغيرها.

موضوعات متعلقة

«نور عيني راح».. أول تعليق من والد شهيد الشهامة بالدقهلية

النيابة تستعجل نتائج تحليل «DNA» للكشف عن جثة «شادي»

الصحة: 668 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة

غرق 4 بـ«شاطئ الصفا» في الإسكندرية.. وانتشال جثمانين

الصور

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل نقل 50 ألف موظف للعاصمة الجديدة

غرق 4 بـ«شاطئ الصفا» في الإسكندرية.. وانتشال جثمانين

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

حكاية أرخص أجر تقاضاه أحمد زكي في حياته.. «ساندوتش فول على حساب يحيى الفخراني»

كيف حصل «يوسف شعبان» على عشرات الأدوار والزوجات في وقت قليل؟

أخطر أزمة في حياة يحيى الفخراني.. اتهموه بازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح

نجم الساعة

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

حيل منزلية للتغلب على ارتفاع ضغط الدم

دراسة: «حبة البركة» تعالج كورونا

دراسة:الرجل الأصلع أكثر تعرضا للإصابة بكورونا

دراسة ألمانية: عقار الملاريا لا يمنع تفشي كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «الإنسان ما قبل التاريخ» بثقافة القاهرة

بحضور وزيرة الثقافة.. الأوبرا تحتفل بالذكرى 68 لثورة يوليو

فرق الفنون الشعبية تضيء السيرك القومي ومسرح البالون في العيد

ختام البرنامج التدريبي لـ«ثقافة الطفل»