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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

عباس يعلن شرط بدء التفاوض مع إسرائيل

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:29 ص
محمود عباس
محمود عباس
وكالات
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أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، استعداده لخوض مفاوضات مع الطرف الإسرائيلي بمجرد وقفه عمليات الضم وفي حال مشاركة دول أخرى في التفاوض.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية بأن عباس هنأ في اتصال هاتفي رئيسة وزراء النرويج، أيرنا سولبرج، بانتخاب بلادها عضوًا في مجلس الأمن الدولي اعتبارا من مطلع عام 2021.

وشكر عباس النرويج على "دعمها السياسي لحل الدولتين ورفض الأعمال أحادية الجانب لأنها تنتهك القانون الدولي".

كما ثمن الرئيس الفلسطيني دور النرويج في قيادتها لمؤتمر المانحين منذ العام 1993 وحتى الآن والمساعدات الاقتصادية التي تقدمها لدعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية.

وأطلع عباس ستولبرج "على آخر المستجدات السياسية، خاصة فيما يتعلق بمخططات الضم الإسرائيلية المرفوضة فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا".

وأعرب عباس، بحسب "وفا"، "عن استعداد دولة فلسطين، بمجرد وقف الضم، الذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، بمشاركة دول أخرى".

بدورها، أكدت رئيسة وزراء النرويج موقف بلادها الداعم لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ورفضها لأي إجراءات أحادية الجانب تقوم بها إسرائيل باعتبارها تنتهك القانون الدولي.

وشددت على أهمية إعادة إحياء عملية السلام، مؤكدة أن بلادها ستواصل دورها في رعاية مؤتمر المانحين السنوي ودعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته واقتصاده.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في سبتمبر 2019، عن خطته الخاصة بضم جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، فيما أكد في ديسمبر عزمه الحصول على الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على غور الأردن.

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