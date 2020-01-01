ناشط بارز يفر من جنوب السودان إلى الولايات المتحدة متهمًا رئيس بلاده بمحاولة اغتياله

فر الناشط البارز في جنوب السودان، بيتر بيار أجاك، هاربا من بلاده إلى الولايات المتحدة، بعد أن اتهم رئيس بلاده، سالفا كير، بأنه أمر بخطفه واغتياله.وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن أجاك وصل إلى واشنطن في وقت متأخر من الخميس بعد أسابيع عدة من الاختفاء في كينيا، مشيرة إلى أن مغادرته البلاد كانت معقدة بسبب تفشي فيروس كورونا في المنطقة.وذكرت الوكالة، التي أجرت حديثا مع الناشط، أنه تمكن من الفرار إلى الولايات المتحدة بفضل مساعدة من قبل حكومتها التي منحت تأشيرات دخول عاجلة له ولأفراد عائلته بعد أن أعلن أن كير أمر بقتله.وقال أجاك للوكالة إن "الأسابيع العدة الأخيرة كانت مرعبة جدا" بالنسبة إليه وعائلته، مشيرا إلى أنه شعر بالهدوء فقط بعد إقلاع طائرته لنقله إلى الأراضي الأمريكية.