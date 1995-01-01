وفاة الرئيس التنزانى الأسبق بنيامين مكابا

أعلن مكتب الرئاسة في تنزانيا، اليوم الجمعة، وفاة الرئيس التنزاني الأسبق بنيامين مكابا.وقال الرئيس جون ماجوفولي، في بيان، إن بنيامين مكابا الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 1995 و2005، قد توفي في الساعات الأولى من يوم الجمعة.وأفاد ماغوفولي بأن الرئيس الثالث للدولة الواقعة في شرق أفريقيا والذي قاد عدة جهود وساطة سلام إقليمية في منصبه، توفي أثناء تلقي العلاج في مستشفى دار السلام.