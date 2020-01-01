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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: يجب أن نعمل مع روسيا فى مجال الرقابة على الأسلحة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:27 ص
بومبيو
بومبيو
وكالات
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن ضرورة العمل المشترك مع روسيا في مجال الرقابة على الأسلحة، مشيرا إلى أن ذلك يجعل العالم أكثر أمانا.

وقال بومبيو في كلمة له بولاية كاليفورنيا، إن "هناك مجالات يجب أن نعمل فيها بشكل مشترك مع روسيا. وأعتقد أن خبراءنا سيعملون مع روسيا في إطار الحوار الاستراتيجي".

وأضاف أن هناك "أملا" بوضع حزمة جديدة من الاتفاقيات في مجال الرقابة على الأسلحة.

وتابع بومبيو قائلا: "هذا يتجاوب مع مصالحنا ومصالح روسيا"، مؤكدا أن واشنطن "طلبت من الصين أيضا الانضمام إلى هذا العمل، لكنها ترفض ذلك. نأمل بأنهم (الصينيين) سيغيرون من موقفهم".

وأعرب بومبيو عن قناعته بأن العمل المشترك مع روسيا في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والتحديات الاستراتيجية الجدية سيسمح بـ "جعل العالم أكثر أمانا".

هذا، ومن المتوقع أن تجري في العاصمة النمساوية فيينا الأسبوع المقبل جولة جديدة من المشاورات الروسية – الأمريكية حول الأمن الاستراتيجي.

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