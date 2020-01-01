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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1000 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:34 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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سجلت الولايات المتحدة لليوم الثالث على التوالي أكثر من 1000 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وسط تسارع انتشار الإصابات في البلاد.

وارتفع عدد الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في الولايات المتحدة بواقع 1014 حالة لتصل الحصيلة العامة لمستوى 144211، وذلك في الوقت الذي لم تنشر فيه بعض الولايات بياناتها اليومية.

ويشهد معدل الوفيات اليومية جراء الفيروس في الولايات المتحدة بالتالي ارتفاعا يتجاوز 1000 حالة لليوم الثالث على التوالي، حيث سبق أن قفز هذا العدد يوم الثلاثاء الماضي إلى مستوى 1141 متوفيا، فيما بلغ الأربعاء 1135.

وتواجه الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا التي استقرت عند مستوى أكثر من 60 ألف حالة يوميًا، خاصة في كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.

وتجاوزت الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس مستوى 4 ملايين حالة، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكام الولايات ورؤساء بلديات المدن بخصوص أفضل سبل التعامل مع الجائحة، الأمر الذي أدى إلى قواعد متعارضة بشأن أمور مثل وضع الكمامة في الأماكن العامة والموعد الذي يمكن فيه السماح بإعادة فتح المحال والمؤسسات.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وحصيلة ضحايا جائحته.

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