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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤولان: مقاتلة أمريكية دخلت مجال رؤية طائرة ركاب إيرانية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:55 ص
مقاتلة أمريكية
مقاتلة أمريكية
وكالات
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قال مسؤولان أمريكيان إن مقاتلة من طراز "إف 15" دخلت مجال رؤية طائرة ركاب إيرانية، لكنها كانت على مسافة آمنة، حسبما أفاد موقع قناة "العربية".

وقال أحد المسؤولين طالبا عدم نشر اسمه، إن الواقعة حدثت فوق سوريا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء بأن مقاتلتين أمريكيتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية فوق المجال الجوي السوري، مما دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع بسرعة وأدى لإصابة عدة ركاب.

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