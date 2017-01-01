ترامب وولى العهد السعودى يبحثان التعافى الاقتصادى من كورونا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحثا المعركة ضد جائحة فيروس كورونا و"انعاش الاقتصادات الدولية" خلال مكالمة هاتفية.وقال متحدث باسم البيت الأبيض، إن الزعيمين بحثا القضايا الإقليمية والثنائية وإن ولي العهد السعودي "جدد التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والسعودية".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.