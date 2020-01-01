حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 24 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 24 يوليو 2020، وفيما يخص برج الحوت، قالت:مهنيًا: العمل تحت الضغط قد يسبب بعض الأخطاء، فكن حذرًا لتتجاوز هذه المرحلة بهدوء وراحة بال.عاطفيًا: تعيش ظروفًا جميلة وداعمة من الشريك ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية، وتكون مرتاحًا نفسيًا وعاطفيًا.صحيًا: الظروف ملائمة للانفتاح على محيطك وللترفيه عن نفسك، فأنت تتمتع بشخصية جذابة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.