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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنوب أفريقيا تعيد غلق المدارس بسبب كورونا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:10 ص
كورونا في افريقيا
كورونا في افريقيا
وكالات
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أعلن رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إغلاق المدارس العامة في البلاد لمدة 4 أسابيع مع تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا الـ 400 ألف شخص.

وأكد رامافوزا في خطاب له،على أهمية الحيلولة دون تحول المدارس إلى مواقع لانتشار فيروس كورونا في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الإصابات بوتائر هي من بين الأعلى في العالم.

ومن المقرر إغلاق المدارس العامة اعتبارا من 27 يوليو وحتى 24 أغسطس المقبل مع تمديد العام الدراسي الحالي إلى ما بعد 2020.

وكانت جنوب أفريقيا قد أغلقت المدارس في إطار إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا في مارس الماضي، لكنها بدأت بإعادة فتحها في يونيو.

وأكدت وزارة الصحة وصول إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 408 آلاف و52 حالة بعد تسجيل 13104 حالات جديدة، وبلغت حصيلة الضحايا جراء الفيروس 6093 شخصًا، وعدد المتعافين 236 ألفًا و260 شخصا.

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