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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا.. أحكام بالسجن بحق لاجئين اغتصبوا شابة بعد تخديرها

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:08 ص
محكمة ألمانية
محكمة ألمانية
وكالات
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أصدرت محكمة ألمانية، أحكاما بالسجن بحق 10 أشخاص معظمهم من اللاجئين، أدينوا باغتصاب شابة خارج ملهى ليلي في العام 2018 في قضية أشعلت غضب اليمين المتطرف ضد الأجانب.

وقضت محكمة المقاطعة في فرايبورج على المشتبه به الرئيسي بالسجن 5 سنوات ونصف السنة، بينما حكم على سبعة بالسجن ما بين ثلاث وأربع سنوات.

وحكم على اثنين آخرين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تمت تبرئة شخص واحد.

وأفادت المحكمة بأن المدانين وضعوا مخدرا في شراب الضحية، التي كانت تبلغ حينها 18 عاما، ثم اقتادوها إلى بعض الشجيرات القريبة حيث تعرضت للاغتصاب الجماعي في مأساة استمرت أكثر من ساعتين.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أنه من بين المتهمين 8 لاجئين من سوريا، والآخرون من العراق وأفغانستان.

وكانت مدينة فرايبورج قد شهدت حادثا مروعا عام 2016 حيث تم اغتصاب وقتل شابة ألمانية من قبل طالب لجوء ادعى أنه من أفغانستان.

ومنذ اعتداء مهاجرين على نساء في كولونيا ليلة رأس السنة عام 2015، باتت الحوادث التي تضم أجانب تأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام كما أدت إلى تأجيج المعارضة ضد قرار المستشارة أنجيلا ميركل في ذلك العام بفتح حدود البلاد للفارين من النزاعات.

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