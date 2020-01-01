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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تجرى محادثات مع السعودية وسط التوتر مع تركيا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:18 ص
فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان
وكالات
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أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ونظيره اليوناني، نيكوس دندياس، محادثات هاتفية على خلفية التصعيد بين أثينا وأنقرة في منطقة شرق المتوسط.

وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بأن بن فرحان تلقى مكالمة من دندياس جرى خلالها "استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها".

وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا كذلك "تطورات الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كما اكتفت الخارجية اليونانية بالقول إن المحادثات بين بن فرحان ودندياس ركزت على التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية.

وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان في الأشهر الماضية توترا متصاعدا بسبب خلافات عدة، على رأسها مسألة الحدود البحرية واستكشاف حقول الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

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