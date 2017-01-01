ترامب يلغى مؤتمر الحزب الجمهورى فى فلوريدا مع تصاعد الإصابات بكورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد إنه سيلغي أجزاء رئيسية من مؤتمر الحزب الجمهوري في فلوريدا الشهر المقبل، مشيرا إلى زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولاية الواقعة بجنوبي الولايات المتحدة.وأضاف "ترامب"، من البيت الأبيض: "نظرت إلى فريقي وقلت أن توقيت هذا الحدث ليس صحيحا"، مشيرا إلى "تصاعد" الحالات في الولاية. وقال: "يجب أن أحمي الشعب الأمريكي".ونقل الجمهوريون المؤتمر إلى فلوريدا بعد أن قال حاكم نورث كارولينا إنه لا يستطيع ضمان تنظيم حدث طبيعي، لأن السلطات ستفرض قيود التباعد الاجتماعي وقواعد أخرى.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.