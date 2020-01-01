تامر الخشاب: الاخوان يستخدمون العاطفة فى فيديوهاتهم المفبركة

قال المخرج تامر الخشاب، إن الإخوان يعملون على إثارة العاطفة في الفيديوهات المفبركة من أجل تغييب العقل وعدم التفكير بإمعان في أصل تلك الفيديوهات.وأضاف "الخشاب"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "on e": "الإخوان يستهدفون استخدام موسيقى حزينة في فيديوهاتهم والقيام باستخدام كلمات مؤثرة".وتابع تامر الخشاب: "جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف نشر فيديوهات مفبركة من أجل تحريض الشعب ضد مؤسسات الدولة والقيادة السياسية".