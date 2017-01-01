تعافى وزير النفط الفنزويلى طارق العيسمى من كورونا

أعلن وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي شفاءه الكامل من فيروس كورونا، بعد إصابته بالفيروس منذ أسبوعين.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال العيسمي إنه "بصحة تامة"، وأن "الانتصار على هذا الفيروس الرهيب أصبح لا رجعة فيه".وكان العيسمي قد أعلن عن إصابته بالفيروس يوم 10 يوليو الجارييذكر أن طارق العيسمي، سياسي فنزويلي من أصول لبنانية وسورية، ويعتبر من كبار المسئولين عن ملفات الاقتصاد في فنزويلا.وتم تعيينه في أبريل الماضي وزيرا للنفط، بالإضافة إلى منصب وزير الصناعة الذي يتولاه منذ العام الماضي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.