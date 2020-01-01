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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية قنا تنفى استقالة الأنبا شاروبيم

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:02 ص
الأنبا شاروبيم
الأنبا شاروبيم
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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ردت إيبارشية قنا على ما تداولته صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من خبر يفيد بتقديم الأنبا شاروبيم استقالته من منصبه كأسقف للإيبارشية.

وقالت إيبارشية قنا، في بيان لها، إن نيافة الحبر الجليل الأنبا شاروبيم أسقف الإيبارشية بصحة جيدة جدًا وكامل العافية، وأن نيافته يدير شئون الإيبارشية وعمله الرعوى من خلال تواصله مع بعض الآباء أثناء تواجده فى فترة اعتكافه وخلوته.

ونفى مجمع كهنة الإيبارشية بقنا جميع الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، مناشدًا بعدم الانقياد وراء الشائعات التى لم تتحرى الدقة فى نقل الأخبار.

بدوره، نفى القس إبرام، المنسق الإعلامي لإيبارشية قنا، ماتردد بشأن استقاله الأنبا شاروبيم من منصبه كأسقف للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقنا.

وأضاف القس إبرام، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأنبا شاروبيم يقضي فترة خلوته واعتكافه الروحي بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك بسبب ظروف البلد في الإصابة بكورونا، مؤكدا أنه يتابع شئون الإيبارشية من داخل الدير.

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