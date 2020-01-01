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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

العلمين الجديدة تشهد بناء ثانى أطول برج على ساحل «المتوسط»

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:43 ص
العلمين الجديدة
العلمين الجديدة
رباب الأهواني
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كشف أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، كواليس العمل بمشروع بأبراج العلمين الجديدة، مؤكدًا أن المشروع لم يتوقف يومًا واحدًا، رغم الأزمات، والعمل لمدة 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع.

وقال "عبدالغني"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إنه تمت الاستعانة بالخبرات الدولية العالمية، حيث توجد 140 شركة تعمل بالمشروع.

وأشار إلى أن أساسات الأبراج تصل لـ 60 مترًا تحت سطح البحر، مضيفًا:"نعمل الآن لبناء ثاني أطول برج على ساحل البحر الأبيض المتوسط، يصل لـ 200 متر و44 طابقًا".

وعن إنشاء مدينة إنتاج إعلامي بالمدينة، قال: "نحن نعمل حساب مشروعات غير موجودة بالمخطط، وقادرون على استيعابها، وهي فكرة رائعة وقابلة للتطبيق بفضل مساحة المدينة".

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