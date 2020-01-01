رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف: السماح بتشغيل الأسواق المرخصة لبيع وشراء الماشية والخضروات

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:14 ص
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، السماح بتشغيل الأسواق المرخصة على مستوى مدن وقرى المحافظة (جملة أو تجزئة) سواء كانت هذه الأسواق لبيع وشراء الماشية أو الخضروات مع التأكيد على اتخاذ كافة التدابير الإحترازية والإحتياطات الوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد وخاصة التركيز على التطهير المستمر لتلك الأسواق ومراعاة التباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات لمرتادي الأسواق في ضوء خطة الحكومة وقرارات رئاسة الوزراء للتعايش مع فيروس كورونا.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد والمتابعة المستمرة للوضع بتلك الأسواق للتأكد من الالتزام بتلك الضوابط والتدابير الوقائية بالتنسيق مع مسؤولى قطاع الطب البيطري والمرافق لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والعمل بها، ومنع الإشغالات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال أية مخالفات يتم رصدها والتي من بينها غلق السوق المخالف.

كما طالب المحافظ الموطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات والقرارات الاحترازية، مشيرًا إلى أهمية تلك الإجراءات حفاظًا على سلامتهم، والدفع بجهود الدولة لمنع العدوى بفيروس كورونا، وضرورة أن يتعاون الجميع ويتحلى بالمسؤولية لضمان استمرار خطة التعايش مع أزمة كورونا والعودة تدريجيًا للحياة الطبيعية.

موضوعات متعلقة

«نور عيني راح».. أول تعليق من والد شهيد الشهامة بالدقهلية

«التعليم»: انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية قبل العيد.. ونسبة النجاح مُبشرة

النسب المئوية وأعداد الطلاب الناجحين في 12 مادة بامتحانات الثانوية

هل سمحت الحكومة بإقامة صلاة عيد الأضحى فى المساجد؟

الصور

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

الأكثر قراءة

مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل نقل 50 ألف موظف للعاصمة الجديدة

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة

«نور عيني راح».. أول تعليق من والد شهيد الشهامة بالدقهلية

غرق 4 بـ«شاطئ الصفا» في الإسكندرية.. وانتشال جثمانين

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

حكاية أرخص أجر تقاضاه أحمد زكي في حياته.. «ساندوتش فول على حساب يحيى الفخراني»

كيف حصل «يوسف شعبان» على عشرات الأدوار والزوجات في وقت قليل؟

أخطر أزمة في حياة يحيى الفخراني.. اتهموه بازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح

نجم الساعة

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

حيل منزلية للتغلب على ارتفاع ضغط الدم

دراسة: «حبة البركة» تعالج كورونا

دراسة:الرجل الأصلع أكثر تعرضا للإصابة بكورونا

دراسة ألمانية: عقار الملاريا لا يمنع تفشي كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
المزيد

الثقافة

بحضور وزيرة الثقافة.. الأوبرا تحتفل بالذكرى 68 لثورة يوليو

فرق الفنون الشعبية تضيء السيرك القومي ومسرح البالون في العيد

ختام البرنامج التدريبي لـ«ثقافة الطفل»

«ما بعد كورونا».. مَن سيكسب سباق الصناعات الإبداعية في العالم العربي؟