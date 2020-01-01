محافظ بنى سويف: السماح بتشغيل الأسواق المرخصة لبيع وشراء الماشية والخضروات

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، السماح بتشغيل الأسواق المرخصة على مستوى مدن وقرى المحافظة (جملة أو تجزئة) سواء كانت هذه الأسواق لبيع وشراء الماشية أو الخضروات مع التأكيد على اتخاذ كافة التدابير الإحترازية والإحتياطات الوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد وخاصة التركيز على التطهير المستمر لتلك الأسواق ومراعاة التباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات لمرتادي الأسواق في ضوء خطة الحكومة وقرارات رئاسة الوزراء للتعايش مع فيروس كورونا.وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد والمتابعة المستمرة للوضع بتلك الأسواق للتأكد من الالتزام بتلك الضوابط والتدابير الوقائية بالتنسيق مع مسؤولى قطاع الطب البيطري والمرافق لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والعمل بها، ومنع الإشغالات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال أية مخالفات يتم رصدها والتي من بينها غلق السوق المخالف.كما طالب المحافظ الموطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات والقرارات الاحترازية، مشيرًا إلى أهمية تلك الإجراءات حفاظًا على سلامتهم، والدفع بجهود الدولة لمنع العدوى بفيروس كورونا، وضرورة أن يتعاون الجميع ويتحلى بالمسؤولية لضمان استمرار خطة التعايش مع أزمة كورونا والعودة تدريجيًا للحياة الطبيعية.