الفلاح الفصيح تعليقًا على خطاب الرئيس: أعطى القيمة لأهل القيمة

وجه محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بخطابه اليوم في ذكرى 23 يوليو، قائلًا "أعطى القيمة لأهل القيمة" وذلك بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لمحمد نجيب الرئيس الأول لمصر.وقال برغش في لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق:"إن ثورة 30 يونيو ستعلم العالم ما لم يتعلمه وسيتعلمون كل يوم أكتر لأنها الخبرة اللانهائية فالعطاء ليس له سقف".وأضاف "لو نفد رصيد ثورة يوليو لما قامت ثورة 30 يونيو وما كنا فيما نحن فيه الآن ولو غابت ثورة 23 يوليو لما كان الرئيس السيسي يقول نحن الإمتداد والأصل وسنستمر".